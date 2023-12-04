Путин объявил об участии в президентских выборах

Владимир Путин согласился на участие в выборах президента в 2024 году. Такая просьба последовала от участников церемонии в Кремле. Выборы пройдут 17 марта.

Российский лидер Владимир Путин согласился участвовать в президентских выборах в 2024 году, сообщили участники церемонии ко Дню Героев Отечества в Кремле.

Выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства Путина попросил спикер парламента ДНР. Действующий президент на данную просьбу ответил согласием.

Напомним, президентские выборы 2024 года назначены на 17 марта. В ЦИК РФ заявили, что голосование будет длиться три дня.