Путин объявил об участии в президентских выборах

Владимир Путин согласился на участие в выборах президента в 2024 году. Такая просьба последовала от участников церемонии в Кремле. Выборы пройдут 17 марта.
Российский лидер Владимир Путин согласился участвовать в президентских выборах в 2024 году, сообщили участники церемонии ко Дню Героев Отечества в Кремле.
Выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства Путина попросил спикер парламента ДНР. Действующий президент на данную просьбу ответил согласием.
Напомним, президентские выборы 2024 года назначены на 17 марта. В ЦИК РФ заявили, что голосование будет длиться три дня.
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