Путин и Лукашенко обсудили обстановку на Ближнем Востоке

Лидеры РФ и Беларуси пообщались сегодня по телефону. Одной из обсуждаемых тем стала подготовка к ближайшему заседанию Евразийского экономического совета.

Во вторник, 24 июня, состоялся телефонный разговор президентов России и Беларуси. Об этом сказано на сайте Кремля.

В ходе беседы Владимира Путина и Александра Лукашенко обсуждалась подготовка к ближайшему заседанию Евразийского экономического совета, которое состоитяв Минске.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным темам международного и регионального характера.

"Владимир Путин и Александр Лукашенко условились продолжить дружеский обмен мнениями во время пребывания Президента России в Минске"

– пресс-служба Кремля

По данным СМИ, главы государств также поговорили о ситуации на Украине и на Ближнем Востоке.

Ранее сегодня сообщалось, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня. Однако после того, как этот режим вступил в силу, Исламская Республика выпустила ряд ракет в направлении еврейского государства. В ответ Израиль нанес удар по радиолокационной станции близ Тегерана.