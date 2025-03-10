Путин и Лукашенко обсудили обстановку на Ближнем Востоке

Во вторник, 24 июня, состоялся телефонный разговор президентов России и Беларуси. Об этом сказано на сайте Кремля.
В ходе беседы Владимира Путина и Александра Лукашенко обсуждалась подготовка к ближайшему заседанию Евразийского экономического совета, которое состоитяв Минске.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным темам международного и регионального характера.
"Владимир Путин и Александр Лукашенко условились продолжить дружеский обмен мнениями во время пребывания Президента России в Минске"
– пресс-служба Кремля
По данным СМИ, главы государств также поговорили о ситуации на Украине и на Ближнем Востоке.
Ранее сегодня сообщалось, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня. Однако после того, как этот режим вступил в силу, Исламская Республика выпустила ряд ракет в направлении еврейского государства. В ответ Израиль нанес удар по радиолокационной станции близ Тегерана.