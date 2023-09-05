Путин и Эрдоган могут повторить сочинскую встречу

Опубликовано: 13:08, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Президент России Владимир Путин, возможно, снова поговорит с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, узнала Hürriyet. Очередная встреча может состояться после присутствия Эрдогана на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, работа которой начнется 19 сентября.

Колумнист издания Hürriyet обратил внимание, что обсуждение черноморской зерновой инициативы продлится еще какое-то время, после чего возможны новые российско-турецкие переговоры.

"Из высказываний Путина мы сделали вывод о том, что переговоры по зерновому коридору продлятся еще некоторое время. Оба лидера могут вновь встретиться после контактов Эрдогана в ООН"

– обозреватель Абдулкадир Сельви

Напомним, что 4 августа Путин и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации вокруг зерновой сделки. Российский лидер сообщил о начале безвозмездных поставок зерна нескольким странам африканского континента и заявил о готовности Москвы подумать о реанимации сделки. Глава Турции, в свою очередь, рассказал о подготовке Анкарой совместно с Всемирной организацией новых инициатив по возобновлению черноморской сделки.