Путин и Эрдоган могут повторить сочинскую встречу

Колумнист издания Hürriyet обратил внимание, что обсуждение черноморской зерновой инициативы продлится еще какое-то время, после чего возможны новые российско-турецкие переговоры.
"Из высказываний Путина мы сделали вывод о том, что переговоры по зерновому коридору продлятся еще некоторое время. Оба лидера могут вновь встретиться после контактов Эрдогана в ООН"
– обозреватель Абдулкадир Сельви
Напомним, что 4 августа Путин и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации вокруг зерновой сделки. Российский лидер сообщил о начале безвозмездных поставок зерна нескольким странам африканского континента и заявил о готовности Москвы подумать о реанимации сделки. Глава Турции, в свою очередь, рассказал о подготовке Анкарой совместно с Всемирной организацией новых инициатив по возобновлению черноморской сделки.