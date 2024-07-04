Путин анонсировал участие Володина в инаугурации Пезешкиана

Российский лидер Владимир Путин провел переговоры с руководителем иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом на парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге, пишет пресс-служба Кремля.
В ходе встречу глава государства анонсировал визит спикера Госдумы Вячеслава Володина в Тегеран. По его словам, он примет участие в инаугурации избранного президента ИРИ Масуда Пезешкиана.
"Скоро должна пройти инаугурация вновь избранного президента Ирана. Вот господин Володин, ваш коллега, будет возглавлять российскую делегацию"
- Владимир Путин
Президент также рассказал об успешных отношениях между Москвой и Тегераном и выразил надежду на их развитие после прошедших в стране выборов.
В заключение Путин попросил передать наилучшие пожелания верховному лидеру Исламской Республики Али Хаменеи и всему народу страны.