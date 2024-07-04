Путин анонсировал участие Володина в инаугурации Пезешкиана

Владимир Путин встретился со спикером иранского парламента в Санкт-Петербурге. Президент сообщил об участии Вячеслава Володина в инаугурации Масуда Пезешкиана.

Российский лидер Владимир Путин провел переговоры с руководителем иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом на парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге, пишет пресс-служба Кремля.

В ходе встречу глава государства анонсировал визит спикера Госдумы Вячеслава Володина в Тегеран. По его словам, он примет участие в инаугурации избранного президента ИРИ Масуда Пезешкиана.

"Скоро должна пройти инаугурация вновь избранного президента Ирана. Вот господин Володин, ваш коллега, будет возглавлять российскую делегацию"

- Владимир Путин

Президент также рассказал об успешных отношениях между Москвой и Тегераном и выразил надежду на их развитие после прошедших в стране выборов.

В заключение Путин попросил передать наилучшие пожелания верховному лидеру Исламской Республики Али Хаменеи и всему народу страны.