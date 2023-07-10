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Пуля в спину оказалась роковой для заместителя начальника мобуправления Краснодара

Пуля в спину оказалась роковой для заместителя начальника мобуправления Краснодара
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня в Краснодаре выстрелом в спину был убит замглавы отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Информация о преступлении поступила от его товарища, бывшего главы города Евгения Первышова.

Нелепо, от пули в спину, сегодня в Краснодаре погиб замначальника отдела по мобработе - Станислав Ржицкий. О трагедии сообщил депутат Госдумы Евгений Первышов, с 2016 по 2021 год бывший мэром Краснодара .

"В Краснодаре был застрелен в спину замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислав Ржицкий. Знал его еще в качестве командира подлодки "Краснодар". В мэрии мы поддерживали тесные отношения с ее командованием и экипажем, часто встречались"

- политик

Полицейские уже запустили проверку по факту преступления, сообщили в мэрии.

"СК по Западному округу города Краснодара возбуждено уголовное дело об убийстве… проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление, и его мотивов"

- СКР

Позже стало известно, что глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах и ходе расследования. Поручение дано главе кубанского управления Следкома Андрею Маслову.

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