Вестник Кавказа

Промтур с посещением фабрик и предприятий запустят на Кубани

Завод ЖБИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае у туристов появится возможность посещения различных предприятий. В регионе летом впервые запустят промышленный тур на два дня.

Промышленный туризм решили развивать в Краснодарском крае. Уже летом туристов ждет запуск первого двухдневного туристического маршрута "Индустриальный калейдоскоп Причерноморья".

"В этом году в программу акселератора вошли <...> производства в таких отраслях, как металлургия, транспортное и пищевое машиностроение, химическая, фармацевтическая и мебельная промышленность. Кроме этого, три точки притяжения туристов - музей цементной промышленности Новороссийска, центр винного туризма "Абрау-Дюрсо" и семейная винодельня "Шато Андре"

– вице-губернатор региона Александр Руппель

Он уточнил, что в туристический маршрут включили шесть предприятий, опробовать промтур планируется уже этим летом. В будущем программа индустриального тура может расшириться новыми предприятиями.

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