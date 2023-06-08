Проливные дожди затопили Левашинский район Дагестана

Опубликовано: 7:58, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Дагестанские спасатели были ввести режим чрезвычайной ситуации в Левашинском районе - из-за непогоды в селе Урма повреждены кровли школы, детского сада, врачебной амбулатории и около 700 частных домовладений, пострадали и другие селения.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Левашинском районе Дагестана из-за последствий проливных дождей с градом, прошедших 6 июня. Стихия повредила здания социальных учреждений, дома и дороги, сообщили в пресс-службе районной администрации.

"Накануне после обследования последствий сильного ливневого дождя с крупным градом был введен режим ЧС муниципального характера ", - цитирует собеседника ТАСС.

Ливни с градом повредили в селе Урма кровли школы, детского сада, врачебной амбулатории и около 700 частных домовладений, а в муниципальном образовании сельсовет Аршимахинский из-за склоновых потоков пострадало имущество 14 домовладений. В муниципальном образовании сельсовет Куппинский повреждены дороги и автомобильный мостовой переход на въезде в село Ахиниц. Специалисты продолжают расчистку дорог.

Из-за прошедших ливневых дождей с градом без электроэнергии оставались жители 34 населенных пунктов района, сообщали ранее в ГУ МЧС России по региону.