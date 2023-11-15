Производители яиц открывают новые горизонты на Ставрополье

Глава Минэкономразвития Ставрополья сообщил о росте темпов производства яиц в регионе. По его словам, темпы прироста с начала года составили 30%.

Темпы производства яиц растут в Ставропольском крае. Так, с начала года, уровень прироста составил 30%.

«За 10 месяцев текущего года в Ставропольском крае сельхозорганизациями было произведено 333 миллиона куриных яиц, что на 28,4% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года»

– глава Минэкономразвития края Денис Полюбин

Далее он отметил, что продукция Ставрополья в данном сегменте сейчас располагается на среднем ценовом уровне.

«Средняя стоимость десятка яиц в крае составляет 101,76 рубля, в ЮФО – 112,93 рубля, СКФО – 109,84 рубля, по РФ – 107,27 рубля»

– Денис Полюбин