Произведения Расула Гамзатова украсят дома Дербента

Опубликовано: 22:35, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дербенте в рамках фестиваля "Стена" разрисуют многоэтажки картинами по сюжетам произведений Расула Гамзатова. В акции будут участвовать художники из разных городов России.

Мэр Дербента сообщил сегодня, что в скором времени стены многоэтажных зданий города украсят картины по сюжетам произведений великого поэта Расула Гамзатова.

Рустамбек Пирмагомедов объявил в своем Telegram-канале о проведении на территории самого южного города России фестиваля уличного искусства "Стена", посвященного столетию со дня рождения народного поэта Дагестана.

Глава города заявил, что Дербент примет самых талантливых художников со всей России. По его словам, в рамках арт-мероприятия разрисуют стены городских домов. За основу было решено взять сюжеты из работ Гамзатова.