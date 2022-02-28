Проход судов через Босфор и Дарданеллы стал дороже

Власти Турции с сегодняшнего дня, 1 июля, в очередной раз подняли стоимость транзита судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15% - с 2022 года она выросла более чем в семь раз.

Пересечь турецкий пролив Босфор или Дарданеллы для транзитных судов с сегодняшнего дня стало дороже на 15%, до $5,83 за франк согласно Конвенции Монтре, регулирующей судоходство в зоне проливов, заявило министерство транспорта и инфраструктуры страны.

Рост стоимости транзита через проливы растет с 2022 года: в минувшем 2024 году она составляла $5,08 за франк, а вот за весь этот период выросла более чем в 7 раз, сообщил глава турецкого Минтранса Абдулкадир Уралоглу, передает РИА Новости.

Транзит приносит неплохой доход турецкой казне – только за минувший год власти страны получили в бюджет более $227 млрд "транзитных" денег после прохода через проливы более 51 тыс судов, значительная часть которых была израсходована на поддержание безопасности в проливах, расширение системы слежения за трафиком и обновление инфраструктуры, рассказал министр.