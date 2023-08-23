"Прогресс МС-24" отправился на МКС

Опубликовано: 10:00, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С Байконура отправился грузовой "Прогресс МС-24". Стыковка с МКС запланирована на утро пятницы.

Роскосмос сообщил об успешном старте и выходе на орбиту космического корабля "Прогресс МС-24".

"Выведение "Прогресса МС-24" на заданную орбиту, отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно"

– Роскосмос

Космический старт состоялся сегодня с космодрома Байконур в 07.08 по Астане (04.08 мск).

"Прогресс МС-24" - космический грузовик, от доставит на МКС свыше 2,5 тонн грузов, в том числе необходимые предметы для экипажа и систем станции, продукты и питьевую воду, топливо, а также азот, необходимый для атмосферы на МКС.

Пристыковаться к российскому сегменту МКС через модуль "Звезда" корабль должен утром 25 августа.