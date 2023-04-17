Продуктовые наборы раздают к Ураза-байрам 2023 в Ингушетии

Опубликовано: 18:34, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Благотворительная акция по раздаче продуктов нуждающимся продолжается в Ингушетии. Она приурочена к Ураза-байрам - празднику разговления.

В Ингушетии проводится традиционная акция, в рамках которой малоимущие получают продукты к празднику Ураза-Байрам, знаменующему окончание священного месяца Рамадан, рассказали в пресс-службе руководства республики.

В общей сложности планируется помочь около 3,5 тыс таких семей. Им выдадут мясо, финики, сахар, растительное масло и чай, а также муку, передает "Интерфакс".

Наборы получат семьи погибших в СВО военных и тех, кто мобилизован, а также другие категории нуждающихся: родные погибших полицейских, многодетные, инвалиды и так далее.

Акция организована по инициативе главы республики, она реализуется за счет средств регионального Национального фонда развития.