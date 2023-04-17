Продуктовые наборы раздают к Ураза-байрам 2023 в Ингушетии

Благотворительная акция по раздаче продуктов нуждающимся продолжается в Ингушетии. Она приурочена к Ураза-байрам - празднику разговления.
В Ингушетии проводится традиционная акция, в рамках которой малоимущие получают продукты к празднику Ураза-Байрам, знаменующему окончание священного месяца Рамадан, рассказали в пресс-службе руководства республики.
В общей сложности планируется помочь около 3,5 тыс таких семей. Им выдадут мясо, финики, сахар, растительное масло и чай, а также муку, передает "Интерфакс".
Наборы получат семьи погибших в СВО военных и тех, кто мобилизован, а также другие категории нуждающихся: родные погибших полицейских, многодетные, инвалиды и так далее.
Акция организована по инициативе главы республики, она реализуется за счет средств регионального Национального фонда развития.