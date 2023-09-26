Присоединение Армении к Римскому статуту обсудят послезавтра

Опубликовано: 13:51, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рассмотрение законопроекта о присоединении Армении к Римскому статуту МУС внесено в график работы профильной парламентской комиссии. Затем документ обсудят уже всем парламентом.

Процесс ратификации Арменией Римского статута МУС продолжается. Стала известна дата, когда данный законопроект будет обсуждаться на заседании профильной комиссии.

Как следует из официальных данных, размещенных на сайте парламента, комиссия по государственно-правовым вопросам рассмотрит его уже в четверг, 28 сентября.

После обсуждения документа профильной структурой он перейдет на рассмотрение в парламент.