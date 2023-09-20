Природный пожар на Ставрополье охватил 50 га

Опубликовано: 17:08, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Ставрополье продолжает увеличиваться площадь пожара, вспыхнувшего в среду неподалеку от хутора Садовый. В тушении участвуют почти 90 человек.

Площадь природного пожара, вспыхнувшего неподалеку от одного из населенных пунктов Ставропольского края, увеличилась в два раза. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что из-за зоны пожара эвакуированы почти 20 человек.

"В данный момент происходит горение травы на площади 50 га, существует угроза распространения огня на жилые дома хутора Садовый. Проведена эвакуация 19 человек"

– ГУ МЧС Ставропольского края

Согласно последним данным, в результате пожара не пострадал ни один человек. В тушении участвуют 87 человек, задействованы 38 единиц техники.