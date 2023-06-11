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При сплаве по горной реке в Архызе погибла молодая девушка

При сплаве по горной реке в Архызе погибла молодая девушка
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Накануне при сплаве по горной реке в Карачаево-Черкесии перевернулся рафт с туристами, погибла молодая девушка.

Один человек погиб и еще один госпитализирован после опрокидывания рафта во время сплава по горной реке в поселке Архыз Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, сообщает ГУ МЧС России по КЧР.

"На рафте находилось 11 человек, включая инструктора. На момент прибытия спасателей на место происшествия девять человек самостоятельно выбрались на берег, двоих извлекли очевидцы, один из которых был госпитализирован в Зеленчукскую ЦРБ", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Одна участница горного сплава - девушка 1993 года рождения - погибла.

По предварительной информации, шестеро участников горного сплава – это жители других регионов, отдыхающие в КЧР. Остальные четверо, в том числе погибшая девушка - жители региона, уточнили в чрезвычайном ведомстве.

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