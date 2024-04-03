Президенты Узбекистана и Турции обсудили укрепление сотрудничества

Главы Узбекистана и Турции в ходе состоявшихся телефонных переговоров обсудили дальнейшие шаги, направленные на построение всеобъемлющего стратегического партнерства.

Президенты Узбекистана и Турции, Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд важных вопросов, направленных на укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

«В ходе разговора стороны отметили набирающее обороты взаимовыгодное двустороннее сотрудничество, в том числе активный политический диалог, нарастающую динамику в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также культурно-гуманитарный обмен»

– пресс-служба главы Узбекистана.

Развитие дипломатических отношений

Уточняется, что в ходе телефонного разговора президенты обсудили вопросы, связанные с развитием дипломатических отношений между Узбекистаном и Турцией. Они подчеркнули важность поддержки и дальнейшего расширения сотрудничества в различных сферах, таких как экономика, культура, образование и туризм.

Сотрудничество в экономике и торговле

Кроме того, особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в экономической сфере. Президенты выразили готовность к совместным проектам, направленным на развитие торговли, инвестиций и технического сотрудничества.

Помимо этого лидеры выразили настрой продолжать совместные инициативы в области культуры и образования, что способствует укреплению дружественных связей между народами Узбекистана и Турции.