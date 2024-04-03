Президенты Узбекистана и Турции обсудили укрепление сотрудничества

Президенты Узбекистана и Турции, Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд важных вопросов, направленных на укрепление стратегического партнерства между двумя странами.
«В ходе разговора стороны отметили набирающее обороты взаимовыгодное двустороннее сотрудничество, в том числе активный политический диалог, нарастающую динамику в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также культурно-гуманитарный обмен»
– пресс-служба главы Узбекистана.
Развитие дипломатических отношений
Уточняется, что в ходе телефонного разговора президенты обсудили вопросы, связанные с развитием дипломатических отношений между Узбекистаном и Турцией. Они подчеркнули важность поддержки и дальнейшего расширения сотрудничества в различных сферах, таких как экономика, культура, образование и туризм.
Сотрудничество в экономике и торговле
Кроме того, особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в экономической сфере. Президенты выразили готовность к совместным проектам, направленным на развитие торговли, инвестиций и технического сотрудничества.
Помимо этого лидеры выразили настрой продолжать совместные инициативы в области культуры и образования, что способствует укреплению дружественных связей между народами Узбекистана и Турции.