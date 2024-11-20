Вестник Кавказа

Президент Узбекистана переводит бухарских чиновников на режим ЧС

Президент Узбекистана переводит бухарских чиновников на режим ЧС
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Чиновники Бухарской области будут работать в особом режиме, пока не добьются показателей других регионов Узбекистана – такое решение сегодня принял президент страны Шавкат Мирзиеев.

Чиновников Бухарской области переводят на чрезвычайный режим работы – решение о этом на сегодняшнем совещании принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев после того, как раскритиковал их за отсутствие успехов в освоении инвестиций, а также сокращении бедности и безработицы.

Пока такой экстренный режим будет действовать полгода, в течение которых хокимы, их заместители и руководители секторов должны будут сосредоточиться на этих направлениях и приложить максимум усилий для реализации 70 драйверных проектов – это позволит обеспечить работой 150 тыс жителей области и вывести из бедности 40 тыс человек, передает Podrobno.uz.

Шавкат Мирзиеев предложил руководителям каждого района области сосредоточиться на определенной отрасли промышленности, чтобы запустить проекты предпринимателей на сумму $150 млн и создать 411 малых предприятий.

Еще одна сфера, на которую президент потребовал обратить пристальное внимание – это туризм: ожидается, что число иностранных туристов в области в 2025 году вырастет до 2,2 млн, человек, а доход от него принесет в бюджет страны $600 млн – для этого в регионе планируется открыть 69 новых гостиниц и 2 тыс ремесленных лавок и магазинов.

Режим ЧС для чиновников будет снят, когда они покажут достойные результаты совей работы.

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