Вестник Кавказа

Президент Турции оценил перемирие России и Украины на юбилей Победы

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Объявленное Россией перемирие на 9 мая откроет дверь для постоянного мира. Об этом заявил президент Турции Эрдоган.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне откроет дверь к постоянному миру на Украине, заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он передал, что Турция с самого начала говорила о завершении конфликта на Украине только прочным и справедливым миром и никогда не теряла надежды на это. Эрдоган напомнил, что даже в дни обострения ситуации Анкара предлагала переговоры о мире.

"Россия и Украина должны искренне желать мира и завершить эту войну, не давая никаких шансов тем, кто хочет отравить этот процесс. Это очень важно не только для двух стран, но и глобальной безопасности"

- Реджеп Тайип Эрдоган

По его мнению, чтобы процесс урегулирования был успешным, сторонам необходимо выстраивать взаимное доверие. Турция, в свою очередь, готова вносить свой вклад в мир и способствовать ему.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
805 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Президент Турции намерен провести встречу с Трампом как можно скорее

Президент Турции намерен провести встречу с Трампом как можно скорее

Эрдоган обвинил Израиль в дестабилизации в Сирии

Эрдоган обвинил Израиль в дестабилизации в Сирии

Почти два десятка чиновников арестовали в Стамбуле

Почти два десятка чиновников арестовали в Стамбуле

Эрдоган призвал готовить Стамбул к землетрясениям

Эрдоган призвал готовить Стамбул к землетрясениям

Президент Турции посетит Азербайджан в мае – СМИ

Президент Турции посетит Азербайджан в мае – СМИ

Эрдоган напомнил народу Турции о &quot;духе Чанаккале&quot;

Эрдоган напомнил народу Турции о "духе Чанаккале"

Эрдоган занялся координацией ведомств после землетрясения в Стамбуле

Эрдоган занялся координацией ведомств после землетрясения в Стамбуле

Билал Эрдоган признался в любви к России

Билал Эрдоган признался в любви к России

Турция вывела в космос свой первый спутник связи

Турция вывела в космос свой первый спутник связи

Эрдоган утвердил Соглашение о сотрудничестве по газу с Азербайджаном

Эрдоган утвердил Соглашение о сотрудничестве по газу с Азербайджаном

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы