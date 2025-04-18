Президент Турции оценил перемирие России и Украины на юбилей Победы

Объявленное Россией перемирие на 9 мая откроет дверь для постоянного мира. Об этом заявил президент Турции Эрдоган.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне откроет дверь к постоянному миру на Украине, заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он передал, что Турция с самого начала говорила о завершении конфликта на Украине только прочным и справедливым миром и никогда не теряла надежды на это. Эрдоган напомнил, что даже в дни обострения ситуации Анкара предлагала переговоры о мире.

"Россия и Украина должны искренне желать мира и завершить эту войну, не давая никаких шансов тем, кто хочет отравить этот процесс. Это очень важно не только для двух стран, но и глобальной безопасности"

- Реджеп Тайип Эрдоган

По его мнению, чтобы процесс урегулирования был успешным, сторонам необходимо выстраивать взаимное доверие. Турция, в свою очередь, готова вносить свой вклад в мир и способствовать ему.