Президент Турции начал официальный визит в Россию

Опубликовано: 13:00, 4 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Борт президента Турции приземлился в аэропорту Сочи. Здесь у него состоятся переговоры с Путиным. Главная тема – возобновление зерновой сделки.

Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган начал официальный визит в Россию. Его самолет приземлялся в сочинском аэропорту.

Планируется, что после 13.00 у него состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что главными темами переговоров станут вопросы о возобновлении черноморский зерновой инициативы, ситуации вокруг украинского кризиса, а также энергетическое сотрудничество России и Турции. Что касается последнего пункта, то речь пойдет об АЭС "Аккую" и газопроводе "Турецкий поток". Кроме того, стороны обсудят создание газового хаба.