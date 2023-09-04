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Президент Турции начал официальный визит в Россию

Президент Турции начал официальный визит в Россию
Борт президента Турции приземлился в аэропорту Сочи. Здесь у него состоятся переговоры с Путиным. Главная тема – возобновление зерновой сделки.

Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган начал официальный визит в Россию. Его самолет приземлялся в сочинском аэропорту.

Планируется, что после 13.00 у него состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что главными темами переговоров станут вопросы о возобновлении черноморский зерновой инициативы, ситуации вокруг украинского кризиса, а также энергетическое сотрудничество России и Турции. Что касается последнего пункта, то речь пойдет об АЭС "Аккую" и газопроводе "Турецкий поток". Кроме того, стороны обсудят создание газового хаба.

С чем Эрдоган летит к Путину?

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