Президент Казахстана соболезнует народу Кувейта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня выразил свои соболезнования народу Кувейта в связи с кончиной Эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Эмиру Государства Кувейт, в которой выразил соболезнования народу страны и новому эмиру государства шейху Мишаалю аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху в связи с кончиной Эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха, сообщает в своем Telegram-канале Акорда.

"С глубокой скорбью воспринял сообщение о кончине Эмира Государства Кувейт шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха. Шейх Наваф был личностью, посвятившей свою жизнь процветанию Кувейта и обеспечению стабильного будущего для его народа, а также поддержанию мира и стабильности в регионе. Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, Вашей семье и всему народу Кувейта"

- Касым-Жомарт Токаев

В памяти казахстанцев он навсегда останется как мудрый правитель, авторитетный политик международного уровня, исторический деятель, внесший большой вклад в укрепление двустороннего сотрудничества, - добавил Токаев.