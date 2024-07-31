Президент Казахстана принимает главу Узбекистана

В резиденции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Астане сегодня состоялась торжественная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, прибывшего в столицу Казахстана накануне.

В Аккорде, официальной резиденции и штаб-квартире президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на берегу Ишима в Астане, сегодня прошла торжественная встреча глав Казахстана и Узбекистана.

В начале встречи начальник роты Почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, прозвучали гимны двух стран, после чего Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев представили друг другу членов официальных делегаций, передает Sputnik Казахстан.

После официальной части церемонии главы государств продолжили двухсторонние переговоры, в повестке которых весь спектр вопросов - от политики до культурных связей.

Напомним, Шавкат Мирзиеев накануне прибыл в Астану с государственным визитом, в аэропорту его встречал президент Казахстана Ксым-Жомарт Токаев. Ожидается, что президент Узбекистана примет участие в очередной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и саммите в формате "Центральная Азия + Япония", которая пройдет в Астане завтра.