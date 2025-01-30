Вестник Кавказа

Президент Ирана соболезнует в связи с кончиной Папы Римского

Президент Ирана соболезнует в связи с кончиной Папы Римского
© Фото: пресс-служба президента Ирана
Президент Исламской Республики Иран направил в Ватикан свои соболезнования в связи с кончиной Папы Франциска, лидера католиков всего мира, отметив его гуманистическую позицию, направленную на мир во всем мире.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан направил в Ватикан официальное послание. В котором иранский лидер выразил соболезнования в связи с кончиной лидера католиков всего мира Папы Франциска.

"Папа Франциск, как лидер католиков, посвятил свою драгоценную жизнь распространению учения Христа (мир ему!), включая мир, справедливость, свободу, межрелигиозное взаимодействие и диалог, направленные на достижение мира, дружбы и глобальной безопасности"

- Масуд Пезешкиан

Также президент подчеркнул в послании гуманизм почившего Папы Римского, отметив: среди наиболее значимых аспектов его жизни и руководства — четкая гуманистическая позиция в отношении античеловеческих действий во всем мире, в частности по осуждению событий в Газе, - говорится в тексте.

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