Президент Ирана поставил Пашиняну ультиматум 

Опубликовано: 17:03, 9 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иранский политический лидер указал Еревану на ряд шагов, ведущих к обострению в регионе.

Президент Ирана Эбрахим Раиси провел переговоры с главой армянского правительства Николом Пашиняном. Политический лидер ИРИ указал своему собеседнику на ряд шагов Еревана, которые не ведут к налаживанию двустороннего диалога.

«Общение вне формата "3+3", а также сотрудничество с иностранцами, в частности, проведение военных учений с США усложняют ситуацию»

– Эбрахим Раиси

Далее он акцентировал внимание на том, что поездки супруги Пашиняна Анны Акопян в Киев также не способствуют установлению взаимопонимания.

