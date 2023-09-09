Президент Ирана поставил Пашиняну ультиматум 

Иранский политический лидер указал Еревану на ряд шагов, ведущих к обострению в регионе.
Президент Ирана Эбрахим Раиси провел переговоры с главой армянского правительства Николом Пашиняном. Политический лидер ИРИ указал своему собеседнику на ряд шагов Еревана, которые не ведут к налаживанию двустороннего диалога.
«Общение вне формата "3+3", а также сотрудничество с иностранцами, в частности, проведение военных учений с США усложняют ситуацию»
– Эбрахим Раиси
Далее он акцентировал внимание на том, что поездки супруги Пашиняна Анны Акопян в Киев также не способствуют установлению взаимопонимания.