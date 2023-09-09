РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Президент Ирана поставил Пашиняну ультиматум 

Президент Ирана поставил Пашиняну ультиматум 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иранский политический лидер указал Еревану на ряд шагов, ведущих к обострению в регионе.

Президент Ирана Эбрахим Раиси провел переговоры с главой армянского правительства Николом Пашиняном. Политический лидер ИРИ указал своему собеседнику на ряд шагов Еревана, которые не ведут к налаживанию двустороннего диалога. 

«Общение вне формата "3+3", а также сотрудничество с иностранцами, в частности, проведение военных учений с США усложняют ситуацию»

– Эбрахим Раиси

Далее он акцентировал внимание на том, что поездки супруги Пашиняна Анны Акопян в Киев также не способствуют установлению взаимопонимания. 
 

Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество

Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1305 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version