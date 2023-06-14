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Президент Ирана начал визит в Никарагуа

Президенты Ирана и Никарагуа
© Фото: пресс-служба президента Ирана
Раиси прибыл в Никарагуа, где проведет переговоры с первыми лицами государства.

Президент Ирана Эбрахим Раиси начал официальный визит в Никарагуа. Борт главы Ирана приземлился в столичном аэропорту страны, где его официально приветствовал президент Никарагуа Даниэль Ортега.

"Даниэль Ортега, президент Никарагуа, официально приветствовал... Эбрахима Раиси, прибывшего в Никарагуа во главе высокопоставленной делегации политиков и экономистов"

– Эбрахим Раиси

Ранее сообщалось, что Иран планирует стать акционером трех новых офшорных нефтеперерабатывающих заводов  на Кубе, Никарагуа и Венесуэле.

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