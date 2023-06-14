Президент Ирана начал визит в Никарагуа

Раиси прибыл в Никарагуа, где проведет переговоры с первыми лицами государства.
Президент Ирана Эбрахим Раиси начал официальный визит в Никарагуа. Борт главы Ирана приземлился в столичном аэропорту страны, где его официально приветствовал президент Никарагуа Даниэль Ортега.
"Даниэль Ортега, президент Никарагуа, официально приветствовал... Эбрахима Раиси, прибывшего в Никарагуа во главе высокопоставленной делегации политиков и экономистов"
– Эбрахим Раиси
Ранее сообщалось, что Иран планирует стать акционером трех новых офшорных нефтеперерабатывающих заводов на Кубе, Никарагуа и Венесуэле.