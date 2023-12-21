Президент Гарварда подала в отставку

Президент Гарвардского университета решила покинуть пост на фоне обвинений в антисемитизме. К ее отставке призывали 70 членов Конгресса США, а порядка 700 преподавателей вуза пытались отстоять президента.

Президент Гарварда Клодин Гэй ушла в отставку, срок ее пребывания во главе старейшего университета США стал самым коротким в истории.

"Мне было очень грустно, что мои обязательства противостоять ненависти и отстаивать научную точность были подвергнуты сомнению"

– Гэй

Ранее она столкнулась с давлением после того, как недостаточно решительно выступала с осуждением признанного в США террористическим движения ХАМАС после его атаки на Израиль. Кроме того, в начале декабря в Конгрессе США Гэй не дала однозначного ответа на вопрос о том, являются ли призывы к убийству представителей еврейского народа нарушением кодекса поведения для студентов Гарварда.

В результате свыше 70 депутатов Конгресса призвали к ее отставке. Письмо в поддержку президента Гарварда подписали свыше 700 преподавателей вуза, а также ряд высокопоставленных выпускников и спонсоров престижного университета. Клодин Гэй приняла решение уйти с поста, она вернется на прежнюю академическую должность.

"В интересах Гарварда я должна уйти в отставку, чтобы наше сообщество смогло пережить этот момент чрезвычайных испытаний, сосредоточившись на институте, а не на отдельных людях"

– Гэй

Сообщение об отставке президента вуза приветствовали в Еврейском альянсе выпускников Гарварда.

Клодин Гэй стояла во главе Гарварда шесть месяцев. Часть этого времени она подвергалась, как говорится в ее письме, личным угрозам и "расовой неприязни".