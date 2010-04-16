Президент Азербайджана провел телефонную беседу с президентом ОАЭ

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня позвонил президенту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.
Главы двух государств в ходе беседы обсудили развитие двухсторонних связей, особо отметив взаимные визиты на высоком уровне между двумя странами и расширение торгово-экономического сотрудничества, передает Trend.
Азербайджанский лидер в беседе напомнил, что накануне принял делегацию арабских бизнесменов, обговорив с коллегой из ОАЭ ряд вопросов, поднимавшихся на этой встрече.
В ходе телефонного разговора собеседники отметили, что Азербайджан и ОАЭ тесно сотрудничают в рамках международных организаций, оказывая друг другу серьезную поддержку, а также обменялись мнениями о дальнейших перспективах развития отношений, в том числе и будущих контактах.