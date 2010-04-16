Президент Азербайджана провел телефонную беседу с президентом ОАЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня созвонился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, главы двух стран обсудили двухсторонние контакты.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня позвонил президенту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Главы двух государств в ходе беседы обсудили развитие двухсторонних связей, особо отметив взаимные визиты на высоком уровне между двумя странами и расширение торгово-экономического сотрудничества, передает Trend.

Азербайджанский лидер в беседе напомнил, что накануне принял делегацию арабских бизнесменов, обговорив с коллегой из ОАЭ ряд вопросов, поднимавшихся на этой встрече.

В ходе телефонного разговора собеседники отметили, что Азербайджан и ОАЭ тесно сотрудничают в рамках международных организаций, оказывая друг другу серьезную поддержку, а также обменялись мнениями о дальнейших перспективах развития отношений, в том числе и будущих контактах.