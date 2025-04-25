Президент Азербайджана поздравил Папу Римского Льва XIV

Ильхам Алиев поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием на пост главы Римско-католической церкви.
Лидер Азербайджана Ильхам Алиев направил Папе Римскому Льву XIV поздравительное письмо.
"Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравить Вас с избранием Папой Римским. Нынешний уровень отношений, искренний диалог и взаимопонимание между Азербайджаном и Святым Престолом носят образцовый характер. Мы придаем особое значение развитию связей со Святым Престолом"
– письмо президента Азербайджана
В письме лидера страны отмечается, что поддержание культурного и религиозного разнообразия является одним из основных направлений государственной политики.
Ильхам Алиев пожелал новоизбранному понтифику здоровья и успехов на посту главы Римско-католической церкви.