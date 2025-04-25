Вестник Кавказа

Президент Азербайджана поздравил Папу Римского Льва XIV

Президент Азербайджана поздравил Папу Римского Льва XIV
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ильхам Алиев поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием на пост главы Римско-католической церкви.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев направил Папе Римскому Льву XIV поздравительное письмо. 

"Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравить Вас с избранием Папой Римским. Нынешний уровень отношений, искренний диалог и взаимопонимание между Азербайджаном и Святым Престолом носят образцовый характер. Мы придаем особое значение развитию связей со Святым Престолом"

– письмо президента Азербайджана 

В письме лидера страны отмечается, что поддержание культурного и религиозного разнообразия является одним из основных направлений государственной политики. 

Ильхам Алиев пожелал новоизбранному понтифику здоровья и успехов на посту главы Римско-католической церкви. 

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