Вестник Кавказа

Президент Армении провел краткую беседу с Макроном

Президент Армении провел краткую беседу с Макроном
© Фото: пресс-служба президента Армении
Во время похорон Папы Римского Франциска президент Армении Хачатрян провел непродолжительный разговор с президентом Франции Макроном. Об этом передали местные СМИ.

Президент Армении Ваагн Хачатрян провел краткую беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Разговор состоялся накануне во время похорон Папы Римского Франциска.

На кадрах, которые распространили СМИ и опубликовала пресс-служба армянского президента, видно, что главы двух стран пожимают друг другу руки и проводят небольшую беседу. Что было предметом их разговора, неизвестно.

Напомним, что на похоронах Папы Римского Франциска Армению, мимо президента, представляли Католикос Всех армян Гарегин Второй и Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый.

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