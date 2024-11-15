Президент Армении провел краткую беседу с Макроном

Во время похорон Папы Римского Франциска президент Армении Хачатрян провел непродолжительный разговор с президентом Франции Макроном. Об этом передали местные СМИ.

Президент Армении Ваагн Хачатрян провел краткую беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Разговор состоялся накануне во время похорон Папы Римского Франциска.

На кадрах, которые распространили СМИ и опубликовала пресс-служба армянского президента, видно, что главы двух стран пожимают друг другу руки и проводят небольшую беседу. Что было предметом их разговора, неизвестно.

Напомним, что на похоронах Папы Римского Франциска Армению, мимо президента, представляли Католикос Всех армян Гарегин Второй и Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый.