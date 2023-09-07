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Преступный рекорд: крупнейшую за десятилетия партию наркотика изъяли в Ташкенте

Преступный рекорд: крупнейшую за десятилетия партию наркотика изъяли в Ташкенте
© Фото: Таможенный комитет Узбекистана
Таможенники Ташкентского аэропорта проявили бдительности и нашли огромную партию наркотика – более 8 т. Изобретательные наркодилеры пытались скрыть ее в маке, который используется для выпечки кондитерских изделий.

Рекордную партию наркотических веществ задержали в Ташкенте, о преступлении сообщили в Таможенном комитете.

В столицу Узбекистана была доставлена по воздуху партия мака для кондитерских целей, в общей сложности тысяча мешков. Согласно документам, в них содержались 25 т совершенно безопасных семян.

Груз проходил стандартную процедуру таможенного досмотра в воздушной гавани. Далее на грузовиках он должен был пересечь Узбекистан и отправиться в другую страну.

"Однако, в ходе таможенного досмотра выяснилось, что в мешках среди 25 т семян, которые в документах были заявлены как мак пищевой кондитерский, от таможенного контроля была сокрыта маковая солома весом 8,5 т, содержащая наркотически активные алкалоиды опия"

– таможенное ведомство

По законодательству Узбекистана, оборот высушенной маковой соломы в Узбекистане запрещен, так как она относится к числу наркотических средств. Открыто уголовное дело.

В комитете обратили внимание на то, что таможенникам удалось задержать самую масштабную партию наркотиков за последние три десятилетия.

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