Вестник Кавказа

Праздничная ярмарка открылась во Владикавказе

Работник цветочной ярмарки “Пассаж в цветах“ в Петровском пассаже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Во Владикавказе в преддверии 8 марта стартовала ярмарка. Ее уже посетило большое число местных жителей. Она проходит в торговом центре "Галерея".

В столице Северной Осетии Владикавказе в преддверии Международного женского дня открылась праздничная ярмарка.

Торговые точки развернулись в ТЦ "Галерея", свою продукцию представили порядка 30 республиканских производителей. Ярмарку уже посетило большое число местных жителей.

Отмечается, что на прилавках представлены шоколад, посуда, фермерские продукты, цветы и другие товары.

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