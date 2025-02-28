Праздничная ярмарка открылась во Владикавказе

Во Владикавказе в преддверии 8 марта стартовала ярмарка. Ее уже посетило большое число местных жителей. Она проходит в торговом центре "Галерея".

В столице Северной Осетии Владикавказе в преддверии Международного женского дня открылась праздничная ярмарка.

Торговые точки развернулись в ТЦ "Галерея", свою продукцию представили порядка 30 республиканских производителей. Ярмарку уже посетило большое число местных жителей.

Отмечается, что на прилавках представлены шоколад, посуда, фермерские продукты, цветы и другие товары.