Американские законодатели никак не могут прийти к соглашению по поводу бюджета на 2024 год. В том случае, если соглашение не будет достигнуто 1 марта, американское правительство ждет шатдаун.

Правительству США предрекли шатдаун (приостановка работы) на фоне продолжающихся разногласий по вопросам бюджета на 2024 финансовый год.

«Люди предсказывают закрытие, даже если это всего на несколько дней»

– законодатель от республиканцев

По словам источника Aixos, в подкомитет платы Представителей есть мнение о том, что соглашение по бюджету может сорваться, тогда шатдаун американского правительства начнется в первый день марта, и шатдаун будет признан полным к 8 марта.

Напомним, что в начале года президент Соединенных Штатов ради того, чтобы избежать шатдауна, подписал закон, продляющий временное финансирований кабмина. Закон потеряет силу в начале марта. Кроме того, к 30 апреля должен быть согласован полноценный бюджет работы правительства, в противном случае финансирование ведомств сократится на 1%.

Отметим, что одним из камней преткновения, из-за которого законодатели не могут согласовать вопрос бюджета, является объем финансовой помощи Израилю.