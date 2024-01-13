Правительству США предрекли шатдаун (приостановка работы) на фоне продолжающихся разногласий по вопросам бюджета на 2024 финансовый год.
«Люди предсказывают закрытие, даже если это всего на несколько дней»
– законодатель от республиканцев
По словам источника Aixos, в подкомитет платы Представителей есть мнение о том, что соглашение по бюджету может сорваться, тогда шатдаун американского правительства начнется в первый день марта, и шатдаун будет признан полным к 8 марта.
Напомним, что в начале года президент Соединенных Штатов ради того, чтобы избежать шатдауна, подписал закон, продляющий временное финансирований кабмина. Закон потеряет силу в начале марта. Кроме того, к 30 апреля должен быть согласован полноценный бюджет работы правительства, в противном случае финансирование ведомств сократится на 1%.
Отметим, что одним из камней преткновения, из-за которого законодатели не могут согласовать вопрос бюджета, является объем финансовой помощи Израилю.