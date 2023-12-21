Правительства России и Азербайджана сверили часы перед Новым годом

Состоялась телефонная беседа между премьерами России и Азербайджана. Стороны обсудили сотрудничество в торговле и экономике и взаимодействие в промышленности и транспорте.

Российский премьер Михаил Мишустин поговорил по телефону со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым, сообщает телеграм-канал главы российского правительства.

Отмечается, что руководители кабминов России и Азербайджана затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в экономике и торговле. Кроме того, министры обсудили взаимодействие Баку и Москвы в промышленности и транспорте.

Кроме того, Мишустин и Асадов поговорили о совместной деятельности в Содружестве Независимых Государств и других форматах.