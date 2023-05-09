Прямых рейсов между Россией и Сербией станет больше

У россиян весной будет больше возможностей попасть в Белград. Рейсов из Москвы, Петербурга и Казани станет больше. Цены на билеты стартуют с 37 тыс рублей.

Перевозчик Air Serbia весной нарастит количество рейсов между Сербией и городами России.

С 31 марта в силу вступит обновленное летнее расписание. Согласно ему, в Белград из Москвы еженедельно будет отправляться 19 рейсов вместо 13. Кроме того, компания будет выполнять по пять рейсов из Петербурга, по три из Казани.

Дешевле всего обойдется билет на перелет между Белградом и Казанью - от 37,5 тыс рублей, перелет из Северной столицы будет стоить минимум 55,5 тыс рублей, из Москвы - 58 тыс рублей в одну сторону.