Вестник Кавказа

Прямые рейсы до Алании могут запустить в Екатеринбурге

Вид из окна самолета
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Россия и Турция обсуждают запуск прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Аланией. Согласно плану, первый рейс по данному направлению должен состояться в следующем году.

Екатеринбург и турецкую Аланию может связать прямой авиарейс. Об этом поведал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Он подчеркнул, что соответствующие переговоры уже идут с турецкой стороной.

"Обсуждение вопроса о запуске рейса займет определенное время. Прямой рейс позволил бы сэкономить время и деньги для граждан, отдыхающих на территории этого курортного города"

– Михаил Мальцев

По его словам, если переговоры завершатся успешно, рейс планируется запустить в следующем году к началу весенне-летнего сезона.


 

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