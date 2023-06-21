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Прямой рейс Махачкала - Алматы возвращает Red Wings

Прямой рейс Махачкала - Алматы возвращает Red Wings
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российская авиакомпания Red Wings с середины июля снова будет совершать прямые рейсы между Махачкалой и Алматы. Их планируется выполнять один раз в неделю.

Добраться из Махачкалы в Алматы скоро можно будет на самолете без пересадок - прямые рейсы анонсировал аэропорт дагестанской столицы.

Их будет выполнять перевозчик Red Wings раз в неделю на российских Superjet 100. Первый полет состоится 16 июля.

  • Воздушное судно будет вылетать из Махачкалы по воскресеньям, вечером, в 19:20. Прибытие в Казахстан - в 01:45 на следующий день. Время в пути составит почти 3 с половиной часа.
  • Из Алматы самолет стартует по понедельникам в 02:45. В столицу Дагестана пассажиры попадут в 03:25. В воздухе они проведут 3 часа 40 минут.

Отметим, что везде указано местное время.

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