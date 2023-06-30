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Пожар в Турции выжег 25 га леса

Пожар в Турции выжег 25 га леса
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Лесной пожар начавшийся в турецкой Мугле накануне вечером затронул 25 га. Его удалось потушить. Это второй за месяц лесной пожар в регионе.

Пожарные в Турции справились с природным пожаром в Мугле.

Огонь занялся в четверг в районе Датча. На борьбу с возгоранием были оперативно отправлены специалисты, работа велась не только с земли, но и с воздуха, вертолеты и самолеты, всего 16 летательных аппаратов тушили лесной пожар.

Пожар затронул около 25 га. Пожарные за короткое время взяли возгорание под контроль, а затем ликвидировали.

Ранее лесной пожар случился в Мармарисе, он также был устранен. Лето в Турции пожароопасный сезон, иногда такие возгорания становятся стихийным бедствием.

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Лесной пожар охватил часть Турции

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