Пожар в Турции выжег 25 га леса

Лесной пожар начавшийся в турецкой Мугле накануне вечером затронул 25 га. Его удалось потушить. Это второй за месяц лесной пожар в регионе.
Пожарные в Турции справились с природным пожаром в Мугле.
Огонь занялся в четверг в районе Датча. На борьбу с возгоранием были оперативно отправлены специалисты, работа велась не только с земли, но и с воздуха, вертолеты и самолеты, всего 16 летательных аппаратов тушили лесной пожар.
Пожар затронул около 25 га. Пожарные за короткое время взяли возгорание под контроль, а затем ликвидировали.
Ранее лесной пожар случился в Мармарисе, он также был устранен. Лето в Турции пожароопасный сезон, иногда такие возгорания становятся стихийным бедствием.