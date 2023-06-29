Лесной пожар охватил часть Турции

Опубликовано: 22:40, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самолеты, вертолеты, спецтехника и десятки пожарных сражаются с огнем в турецкой Мугле. Лесной пожар занялся после шести вечера.

В Турции горят леса, теперь огонь объял массив в провинции Мугла.

Огонь вспыхнул в природном массиве в районе Датча примерно в 18.30 в четверг. Специалисты оперативно прибыли на место ЧП. Тушение проводится как с земли, так и с воздуха - огонь тушат с шести самолетов и десяти вертолетов. В работах по устранению пожара занято большое количество сотрудников пожарной службы и пожарных автомобилей.

Это уже второй лесной пожар в Мугле в этом июне - в курортном Мармарисе возгорание успешно ликвидировали. Также пожары зафиксированы в июне в Анталье и Адане.