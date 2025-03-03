Пожар в Ставрополе: огонь в банном комплексе локализован

Сегодня днем в столице Ставрополья загорелся банный комплекс. Огонь охватил площадь в 500 кв м. Ближе к вечеру спасателям удалось его локализовать.

Спасателям удалось локализовать пожар в банном комплексе улице Кулакова в Ставрополе. Площадь возгорания составила 500 кв м, рассказали в МЧС Ставропольского края.

"Пожарно-спасательные подразделения МЧС Ставрополья локализовали пожар на площади 500 квадратных метров"

- МЧС Ставропольского края

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара участвуют 32 огнеборца и 11 единиц спецтехники.