Вестник Кавказа

Пожар в Ставрополе: огонь в банном комплексе локализован

Пожар в Ставрополе: огонь в банном комплексе локализован
© Фото: МЧС Ставропольского края
Сегодня днем в столице Ставрополья загорелся банный комплекс. Огонь охватил площадь в 500 кв м. Ближе к вечеру спасателям удалось его локализовать.

Спасателям удалось локализовать пожар в банном комплексе улице Кулакова в Ставрополе. Площадь возгорания составила 500 кв м, рассказали в МЧС Ставропольского края.

"Пожарно-спасательные подразделения МЧС Ставрополья локализовали пожар на площади 500 квадратных метров"

- МЧС Ставропольского края

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара участвуют 32 огнеборца и 11 единиц спецтехники.

 

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