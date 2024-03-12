Пожар произошел у Джума мечети в Тбилиси

Возгорание случилось сегодня на территории единственной мечети Тбилиси. Само здание мечети не пострадало – переход огня на нее удалось предотвратить.

Постройка на территории Джума мечети горела сегодня в Тбилиси, о пожаре сообщили грузинские СМИ.

Огонь занялся в постройке с техническим предназначением у мечети. На саму мечеть пламя не перекинулось, пожарные сумели предотвратить его распространение.

В Департаменте по ЧС сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал, передает "Новости-Грузия".

Джума мечеть в Тбилиси

Мечеть Джума – это единственная мечеть в Тбилиси. Современное здание было построено в 1911 году, в 1998-м – прошло реставрацию. На молитву сюда, как в единственный исламский храм в городе, приходят и сунниты, и шииты. Поэтому внутри два разных минбара (то есть кафедр для проповеди): с навесом для суннитов и без навеса для шиитов.