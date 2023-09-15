Поведением Армении заинтересовались в УЕФА

Опубликовано: 9:48, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Против Армении возбудили дисциплинарное дело. УЕФА заинтересовался поведением болельщиков на матче Армения – Хорватия. Они использовали пиротехнику, выкрикивали политические лозунги и подняли «флаг» фейкового режима.

В отношении Федерации футбола Армении возбуждено дисциплинарное дело из-за событий, которые произошли на матче Армения – Хорватия в рамках отбора на Евро-2024.

УЕФА обвиняет федерацию в закрытии общественных проходов на стадионе, рассылке политических и провокационных лозунгов во время игры.

Помимо этого, болельщики использовали пиротехнику, из-за чего начало матча было перенесено. Наказание может понести и наставник армянской команды Александр Петраков.

Стоит добавить, что во время игры болельщики при помощи беспилотного аппарата запустили «флаг» фейкового режима на территории Азербайджана.

Напомним, встреча между сборными Армении и Хорватии завершилась победой гостей со счетом 1:0.