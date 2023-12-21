Посольство Азербайджана может появиться в Таиланде

Диппредставительство Азербайджана в 2024 году может появиться в Таиланде. Также планируется открытие посольств в Омане и Афганистане.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о том, что в будущем, 2024 году, в Таиланде будет учреждено посольство республики.

Также он отметил, что в следующем году Азербайджан учредит посольства еще в двух странах.

«В то же время наши дипломатические миссии начнут действовать в Султанате Оман и Афганистане»

– Джейхун Байрамов

В уходящем, 2023 году количество дипломатических миссий Азербайджана за рубежом достигло 90.