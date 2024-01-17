Посольство Азербайджана готово к проведению выборов президента

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы заявил о том, что диппредставительство республики в России готово к проведению внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики.
По его словам, уже составлены списки граждан, сформированы участковые избирательные комиссии, осуществляется процесс аккредитации международных наблюдателей и представителей СМИ.
«В различных регионах Российской Федерации проживает большое количество граждан Азербайджанской Республики. Надо отметить, что, кроме Москвы, избирательные участки будут открыты в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где расположены наши генеральные консульства»
– Полад Бюльбюль оглы
Дипломат подчеркнул, что для участия граждан Азербайджана в голосовании на территории РФ будут созданы все необходимые условия.