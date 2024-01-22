Посол Пакистана возвращается в Иран

Пакистанский посол объявил о возвращении в Тегеран. Ранее он прерывал свою работу в Иране из-за резко обострившихся отношений между странами.

Посол Пакистана едет в Иран для продолжения работы в этой стране. Об этом 26 января сообщил на своих страницах в соцсетях сам Мухаммад Мудасир Типу.

"В соответствии с искренними и добрыми пожеланиями руководства Пакистана я направляюсь в Тегеран"

– посол Пакистана

Он подчеркнул, что хорошие отношения между странами необходимы региону.

"Прочные отношения между Ираном и Пакистаном имеют критическое значение для региона и укрепления исторических связей между народами. Пришло время начать все с чистого листа"

– пакистанский дипломат

Напомним, на прошлой неделе отношения Ирана и Пакистана испортились из-за ударов, совершенных Ираном по базе боевиков террористической группировки, находящейся на пакистанской территории. Через несколько дней Пакистан ответил на эти действия Ирана ударами по укрытиям террористов, которые базируются на его территории.