Посол Пакистана возвращается в Иран

Посол Пакистана едет в Иран для продолжения работы в этой стране. Об этом 26 января сообщил на своих страницах в соцсетях сам Мухаммад Мудасир Типу.
"В соответствии с искренними и добрыми пожеланиями руководства Пакистана я направляюсь в Тегеран"
– посол Пакистана
Он подчеркнул, что хорошие отношения между странами необходимы региону.
"Прочные отношения между Ираном и Пакистаном имеют критическое значение для региона и укрепления исторических связей между народами. Пришло время начать все с чистого листа"
– пакистанский дипломат
Напомним, на прошлой неделе отношения Ирана и Пакистана испортились из-за ударов, совершенных Ираном по базе боевиков террористической группировки, находящейся на пакистанской территории. Через несколько дней Пакистан ответил на эти действия Ирана ударами по укрытиям террористов, которые базируются на его территории.