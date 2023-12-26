Послы Ирана и Пакистана возобновят работку 26 января

МИД Пакистана опубликовал на своем сайте совместное заявление внешнеполитических ведомств Пакистана и Ирана.
В нем говорится, что иранский посол в Исламабаде и руководитель дипломатической миссии Пакистана в Тегеране возобновят свою работу с 26 января.
"По итогам телефонного разговора между министрами иностранных дел Пакистана и Исламской Республики Иран была достигнута договоренность о том, что послы обеих стран могут вернуться на свои посты к 26 января 2024 года"
- МИД Пакистана
Ранее Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонный разговор со своим коллегой Джалилом Аббасом Джилани. В ходе беседы пакистанский министр заявил, что развитие сотрудничества возможно только на основе взаимного уважение суверенитета и территориальной целостности двух стран.