Послы Ирана и Пакистана возобновят работку 26 января

Иранский и пакистанский послы вернутся к исполнению обязанностей с 26 января. Данный вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора глав МИД двух стран.

МИД Пакистана опубликовал на своем сайте совместное заявление внешнеполитических ведомств Пакистана и Ирана.

В нем говорится, что иранский посол в Исламабаде и руководитель дипломатической миссии Пакистана в Тегеране возобновят свою работу с 26 января.

"По итогам телефонного разговора между министрами иностранных дел Пакистана и Исламской Республики Иран была достигнута договоренность о том, что послы обеих стран могут вернуться на свои посты к 26 января 2024 года"

- МИД Пакистана

Ранее Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонный разговор со своим коллегой Джалилом Аббасом Джилани. В ходе беседы пакистанский министр заявил, что развитие сотрудничества возможно только на основе взаимного уважение суверенитета и территориальной целостности двух стран.