Пакистан намерен развивать сотрудничество с Ираном

Власти Пакистана заявили, что готовы сотрудничать с Ираном, основываясь на обоюдном доверии, а также смягчить сложившуюся ситуацию.

Пакистан и Иран намерены деэскалировать обстановку и начать сотрудничать. Об этом сообщает МИД Пакистана.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора между главой министерства иностранных дел ИРИ Хосейном Амиром Абдоллахияном и его пакистанским коллегой Джалилом Аббасом Джилани было сделано соответствующее заявление.

"Подчеркнув тесные братские отношения между Пакистаном и Ираном, министр иностранных дел выразил желание Исламабада работать с Тегераном на основе духа взаимного доверия и сотрудничества"

– МИД Пакистана

МИД Пакистана подчеркнули, что развитие сотрудничества возможно только на основе взаимного уважения целостности территорий стран и их независимости.