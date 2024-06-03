Вестник Кавказа

Порыв ветра под Волгоградом оказался фатальным для парашютиста

Порыв ветра под Волгоградом оказался фатальным для парашютиста
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня во время тренировочных прыжков сильный порыв ветра унес жизнь опытного парашютиста: спортсмен не смог разминуться со столбом, на который его забросила стихия, и скончался от травм в больнице города Волжский.

Сегодня в районе базы авиационно-спортивного клуба в Волгоградской области насмерть разбился опытный парашютист, сообщили в клубе.

"Сегодня на базе центра "Южный ястреб" тренировались опытные спортсмены, в том числе 32-летний парашютист, на счету которого был 141 прыжок. Из-за резкого порыва ветра он травмировался при приземлении, ударившись о столб"

- руководство клуба "Южный ястреб"

Мужчина был полностью здоров – это показал и медосмотр перед прыжком, он получил допуск, однако подвела погода, которая перед началом прыжков была вполне спокойной, отметили в клубе, передает РИА Новости.

Бригада "скорой помощи" оперативно прибыла по вызову и даже успела довезти пострадавшего в больницу города Волжский, но все усилия медиков не увенчались успехом: спортсмен скончался в реанимации, сообщили в комитете здравоохранения области.

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