Порыв ветра под Волгоградом оказался фатальным для парашютиста

Сегодня в районе базы авиационно-спортивного клуба в Волгоградской области насмерть разбился опытный парашютист, сообщили в клубе.
"Сегодня на базе центра "Южный ястреб" тренировались опытные спортсмены, в том числе 32-летний парашютист, на счету которого был 141 прыжок. Из-за резкого порыва ветра он травмировался при приземлении, ударившись о столб"
- руководство клуба "Южный ястреб"
Мужчина был полностью здоров – это показал и медосмотр перед прыжком, он получил допуск, однако подвела погода, которая перед началом прыжков была вполне спокойной, отметили в клубе, передает РИА Новости.
Бригада "скорой помощи" оперативно прибыла по вызову и даже успела довезти пострадавшего в больницу города Волжский, но все усилия медиков не увенчались успехом: спортсмен скончался в реанимации, сообщили в комитете здравоохранения области.