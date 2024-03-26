Порты Кубани нарастили объемы экспорта пшена

Российские компании увеличили объем экспорта пшенной крупы через морские порты Кубани в 30 раз. Таких показателей удалось достичь за первые три месяца нынешнего года.

Морские порты Кубани отправили за первые три месяца этого года порядка 1,6 тыс тонн пшенной крупы, что в 30 раз больше показателей за такой же период прошлого года. Основным покупателем зерна стал Китай. Информацию об этом распространил Новороссийский филиал ФГБУ "Центр оценки качества зерна"

"Вырос объем экспорта крупы пшено: в первом квартале 2024 года направлено 1,6 тыс. тонн крупы пшено, что в 30 раз больше объемов экспорта аналогичного периода 2023 года. В 2024 году 99,9% крупы пшено направлено в Китай, а в 2023 году 90% крупы было направлено в Турцию"

- Новороссийский филиал ФГБУ "Центр оценки качества зерна"

По данным организации, всего было отправлено 13 млн тонн зерна, что на 8% больше чем за такой же период прошлого года.

Отмечается, что в нынешнем году Россия отправила продукцию в 51 страну, в прошлом году в этом списке было 47 государств.

Основной продукцией экспорта стали пшеница, ячмень, сорго, рожь, рис, просо, овес, кукуруза.

Также возрос экспорт пшеницы. В этом году ее экспортировали в объеме 11 млн тонн.