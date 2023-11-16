Порт Актау нарастил грузооборот благодаря экспорту нефти через Азербайджан

Оборот грузов между портами Актау и Баку увеличился за счет транспортировки нефти через Азербайджанскую Республику.

Казахстан нарастил грузооборот морского порта Актау благодаря нефти, которую страна перевозит из бакинского порта. Об этом рассказало агентство Trend со ссылкой на источник в порту.

Общий объем перевозимых грузов из Актау в Баку и обратно за десять месяцев этого года составил более 1,7 млн тонн.

Отмечается, что чаще всего производилась транспортировка нефти. Ее объем составил более 1,3 млн тонн. Кроме этого, перевозили металл, нефтяной кокс и контейнеры.

В целом товарооборот порта Актау увеличился на 20% за 10 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 3,7 млн тонн.