Porsche сделал кульбит на мосту в Феодосии

Опубликовано: 15:58, 30 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: скриншот с видео ГУ МЧС России по Республике Крым

Водитель элитного внедорожника Porsche Cayenne сегодня показал фигуру высшего пилотажа, скорее характерную для авиации: он пробил ограждение и слетел с моста, рухнув прямо на железнодорожное полотно под ним.

Российские автолюбители не перестают удивлять полетом своей фантазии, и не только ее – один из трюков высшего пилотажа сегодня продемонстрировал на мосту в крымской Феодосии водитель автомобиля Porsche Cayenne, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

"С Межениновского моста, городской округ Феодосия, пробив ограждение, легковой автомобиль упал на железнодорожный путь"

- МЧС Крыма

В сообщении не указывается, кому принадлежал "летающий" внедорожник – туристам или жителю Крыма, известно лишь, что во время кульбита пострадал один человек, который и был передан прибывшей по вызову бригаде "скорой".

Упавший автомобиль с помощью грузовика спасатели оперативно убрали с железнодорожных путей, следователи выясняют причины падения автомобиля.