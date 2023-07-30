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Porsche сделал кульбит на мосту в Феодосии

Porsche сделал кульбит на мосту в Феодосии
© Фото: скриншот с видео ГУ МЧС России по Республике Крым
Водитель элитного внедорожника Porsche Cayenne сегодня показал фигуру высшего пилотажа, скорее характерную для авиации: он пробил ограждение и слетел с моста, рухнув прямо на железнодорожное полотно под ним.

Российские автолюбители не перестают удивлять полетом своей фантазии, и не только ее – один из трюков высшего пилотажа сегодня продемонстрировал на мосту в крымской Феодосии водитель автомобиля Porsche Cayenne, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

"С Межениновского моста, городской округ Феодосия, пробив ограждение, легковой автомобиль упал на железнодорожный путь"

- МЧС Крыма

В сообщении не указывается, кому принадлежал "летающий" внедорожник – туристам или жителю Крыма, известно лишь, что во время кульбита пострадал один человек, который и был передан прибывшей по вызову бригаде "скорой".

Упавший автомобиль с помощью грузовика спасатели оперативно убрали с железнодорожных путей, следователи выясняют причины падения автомобиля.

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