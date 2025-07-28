Попавших под разгул стихии туристов эвакуировали из затопленного села

Кубанские спасатели сегодня оперативно вызволили из затопленного урочища в кубанском селе Фанагорийское 17 туристов, попавших под разгул стихии и оказавшимся отрезанными от цивилизации.

Спасателям ГУ МЧС по Краснодарскому краю сегодня пришлось спасать туристов из затопленного урочища в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Поступило сообщение, что в районе города Горячий Ключ вода отрезала незарегистрированную группу туристов количеством в 17 человек. Одна из участниц тургруппы сломала ногу"

- МЧС Краснодарского края

Ранее сегодня глава города Горячий Ключ Сергей Белопольский сообщил, что в затопленном из-за смерча урочище в селе Фанагорийское оказалась отрезанной большой водой неорганизованная группа туристов в составе 15-20 человек, им на помощь были направлены спасатели на тяжелой технике повышенной проходимости, передает РИА Новости.

Все туристы доставлены в безопасное место, сейчас им ничего не угрожает, заверили в МЧС.